شاهد.. مروان يونس يهنئ زوجته بعيد ميلادها

وعلق مروان علي الصورة قائلا:" كل سنه و انتي طيبة حبيبتي "
وكان الإعلامي مروان يونس قد أشار في تصريح لـ "دوت الخليج" إلى أنه يستعد لبطولة فيلم بعنوان "عروستي" بالمشاركة مع أحمد حاتم وجميلة عوض.
وأضاف أنه اكتشف في أزمة كورونا أنه يحب الجلوس في البيت أكثر من الخروج، مؤكدا: "علاقتي بالكنبة بقت أقوى"، و"بقيت عامل زي البطة البلدي".
يذكر ايضا ان اخر اعمال مروان يونس أغنية "بكرهكوا كلكوا"،
من تأليف وتلحين وتوزيع وغناء مروان يونس، وتتناول بطريقة ساخرة أزمة انتشار الجدل والانفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.
"بكرهكوا كلكوا" من إخراج كريم حشكوبلي، وإنتاج فني ندى واصف، وإنتاج موسيقي محمد الفرا، وشارك فيها داليا المنشاوي وسابزو وعمرو يونس عازف الجيتار، ولاعب الناي زياد أبو موسى، وعازف الطبلة أحمد علي، وإنتاج شركة مافريك.
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