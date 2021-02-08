أكاديمية الفنون تؤسس فرعا جديدا بمدينة الشروق

انتهى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، اليوم، من تأسيس فرع جديد لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق، ومن المقرر أن تصدر الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرار تأسيس الأكاديمية بمدينة الشروق خلال أيام قليلة.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في بناء الشخصية المصرية، وإكسابها الوعي المثمر في جميع مجالات المعرفة، خاصة المجال الثقافي والفني، وبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤوليات البناء المنشود.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد أصدرت قرارًا، مطلع عام 2019، بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون المصرية، بمحافظة الإسكندرية، يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة تقوم بتدريس نفس المناهج.