روجينا تستأنف تصوير مسلسلها الجديد ”بنت السلطان”

ويذكر أن النجمة روجينا قد شوقت جمهورها ومعجبيها لمسلسل "بنت السلطان" بعدما بدأت تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.

وشاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر حسابها استأنفت النجمة روجينا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "بنت السلطان" الذى يعد أول بطولة مطلقة لها بعد إجازة لمدة يوم انتقل فيها التصوير من شوارع منطقة السادس من أكتوبر إلى إحدى قرى بنى يوسف بالجيزة حيث ديكور منزل الفنان محمود حافظ الذى يشارك فى بطولة المسلسل.

الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لكلاكيت المسلسل معلقة: "بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب"، فيما انهالت عليها التعليقات لتقديم التهاني لها من قبل أصدقائها وجمهورها على السوشيال ميديا.

ويأتي ذلك بعدما بدأت النجمة روجينا تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "بنت السلطان" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث انتهى المخرج احمد شفيق من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير ما بين الاستديوهات وأكثر من محافظة مصرية .

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، ومحمود حافظ و باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.