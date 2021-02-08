مروة الأزلي صديقة هنا الزاهد في حكاية "قولي لأحمد" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة مروة الأزلي في حكاية "قولي لأحمد" المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وهي بطولة هنا الزاهد، عمر الشناوي، هشام إسماعيل، جيلان علاء، ياسمين رحمي.

وقالت مروة الأزلي في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "شيرويت"، وهي فتاة من طبقه ثرية، تتعرف على "مريم" التي تُجسد دورها الفنانة هنا الزاهد، وسرعان ما يصبحوا أصدقاءً، لكنها لا تكن مخلصة لها.

وأوضحت مروة الأزلي ان ما جذبها للمشاركة في حكاية "قولي لأحمد" هو وجود المخرج خالد الحلفاوي، فأعماله كلها ناجحة، بالإضافة إلى أن المسلسل يتميز بوجود الحكايات المنفصلة التي يفضلها الجمهور لأن الإيقاع فيها يكون سريعًا، وخاليًا من المط والتطويل.

وأكدت مروة الأزلي أنها تجمعها العديد من المشاهد مع هنا الزاهد وعمر الشناوي وهشام اسماعيل و جيلان علاء، مُشيرة إلى أن كواليس العمل كان لذيذة ولطيفة جدًا.

وتابعت مروة الأزلي :"هنا بنوتة شقية ولذيذة، وكلنا كنا بنتعامل مع بعض كإننا أصحاب خارجين مش كأصدقاء في شغل".

وأشارت مروة الأزلي إلى أنها ستتواجد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران، وكوكبة مميزة من النجوم.

"حلوة الدنيا سكر" يُعد أولى البطولات المطلقة للفنانة هنا الزاهد في الدراما التلفزيونية،ويشتمل المسلسل على حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، ويشارك في بطولتهما محمد الكيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، وهي بطولة محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" وهي بطولة محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" وهي بطولة أحمد سلطان، ومن المقرر عرض المسلسل يوم ١٣ فبراير المُقبل على قناة "DMC".