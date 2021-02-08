إصابة الشاعر عبد الله حسن بفيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الشاعر عبد الله حسن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عبد الله حسن منشورًا قال فيه :"بسبب إن هناك شخص ما لسبب ما قرر إنه يأكل خفاش أو تم تصنيعه كما يزعم البعض".

وتابع عبد الله حسن قائلاً :"الحمد لله، أرقد الآن وأصارع هذا الفايروس اللعين، دعواتكم بالشفاء" وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.

عبد الله حسن هو زوج المطربة غادة رجب وقام بكتابة أشعار احتفالية "50 سنة فن" التي قدمها مؤخرًا الفنان محمد صبحي على مسرح مدينة سنبل، كما أنه كتب له مؤخرًا أغنية مسرحية "خيبتنا"، وأغاني وبرنامجه "مفيش مشكلة خالص".