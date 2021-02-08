بـ هاف ستومك.. شاهد إيمي طلعت زكريا تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الممثلة إيمي طلعت زكريا جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت إيمي طلعت زكريا مرتدية هاف ستومك باللون الأسود وجاكيت جلد، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وآخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربي منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر 2019 داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته الصحية بعد صراع طويل مع المرض.