دنيا بطمة تبكي وتعلق على حكم حبسها وشقيقتها في قضية فضح المشاهير.. بالفيديو

دنيا بطمة علقت على أزمة شقيقتها ابتسام بطمة والتي مازالت داخل الحبس بسبب قضية فضح المشاهير والمعروفة بقضية حساب "حمزة مون بيبي"، ولم تتمالك دنيا دموعها أثناء الحديث عن أزمتها وشقيقتها.

دنيا بطمة تبكي في أول ظهور إعلامي بعد أزمة حبسها

وتحدثت دنيا بطمة عن بعض أسرار حياتها الخاصة في الفترة الأخيرة، خلال لقاء لها في برنامج "من غير إنسان" على يوتيوب، والذي يعتبر أول ظهور إعلامي لها بعد أزمة صدور حكم ضدها بالحبس لمدة سنة، في قضية فشح المشاهير، وتحدثت دنيا بطمة عن دعم عائلتها لها في الفترة الأخيرة، وقالت إنها تظهر بشخصيتها الحقيقية على السوشيال ميديا، وترى نفسها شخصية قوية ولا تستسلم، وتعتبر أي شيء يحدث في حياتها سينتهي ولن يؤثر عليها.

دنيا بطمة تعلق على أزمة حبسها

وقالت دنيا بطمة إنها تواجه الأزمات وكل ما يواجهها بالابتسامة، وأضافت إن زوجها المنتج محمد الترك يتواجد معها ويدعمها منذ أكثر من عام، ويخاف عليها، وكذلك أسرتها، وتعتبر زوجها كل شيء في حياتها، وأضافت إن عائلتها وأصدقائها كان لهم دور مهم في مساندتها مؤخراً، وقالت إن إنجاب ابنتها الثانية "ليلى روز" بهو الشيء الذي كانت تحتاجه في هذه الفترة لكي تشعر بالسعادة.

ولم تتمالك دنيا بطمة دموعها أثناء الحديث عن شقيقتها ابتسام بطمة، والتي تواجه عقوبة الحبس مؤخراً، وقالت إن حق شقيقتها عند الله، وأن من كان يريد إلحاق الأذى بها استطاع ذلك من خلال شقيقتها، لأنها تعتبر شقيقتها دوت الخليج نفسها ومعها في كل شيء، وأكدت على برائتها وقالت إن الجمهور يعرف إنها لا تحتاج إلى ذلك الأمر، وتعرف شخصيتها الحقيقية وتثق بها، ووجهت الشكر إلى كل من يدعمها في أزمتها الأخيرة.

تفاصيل أزمة دنيا بطمة وشقيقتها

ويذكر أن دنيا بطمة قد صدر ضدها حكم بالسجن النافذ لمدة 12 شهرًا من محكمة الاستئناف، على إثر اتهامها بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي"، وتمت إدانة المطربة المغربية ببث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، على أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم، وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في شهر يوليو الماضي، بالسجن 8 أشهر لدنيا بطمة، ثم حكم بالبراءة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، حكمها بإضافة 4 أشهر أخرى للمدة الأولى لتصل مدة الحكم عليها بالسجن إلى 12 شهرًا، وتنتظر حكم محكمة النقض للبت في الحكم الأخير، وصدر مجموعة من الأحكام في حق ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة والتي تعد كذلك أحد المتهمين في قضية "حمزة مون بيبي"، والتي كانت رهن الاعتقال منذ أشهر، وصدر بحقها حكماً بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف درهم.