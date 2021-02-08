إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها المؤلمة لحظة رحيل والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - استعادت الفنانة إيمي طلعت زكريا ذكرياتها المؤلمة لحظة رحيل والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وطلبت من محبيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر إيمي طلعت زكريا صورتين لها برفقة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وعلقت عليها قائلة :"لا زلت أتذكر تلك الرجفة التي هزت قاع قلبى حين رأيت أبى وهو بكفنه".

وتابعت إيمي طلعت زكريا :"رحمك الله ياأغلى من عمري، وأمواتنا جميعًا، أرجو الدعاء لهم جميعًا".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة إيمي طلعت زكريا حاليًا في مسلسل "للسيدات فقط"، وهو بطولة عبير منير، سهر الصايغ إنجي شرف، نانسي صلاح، إيناس شيحة، رانيا الملاح، إنجي خطاب، مروة عبدالمنعم، دعاء رجب، إيمان السيد، والمطربة أمينة، وهو من تأليف فتحي الجندي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا الدرامية مشاركتها في مسلسل "بت القبايل"،

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسني صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شاذلي فرح، محمد البجلاتي، بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، محمد رياض.