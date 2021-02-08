نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حلا شيحة تحتفل بزواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة حلا شيحة الليلة بحفل زفافها على الداعية الإسلامي معز مسعود، ومن المقرر إقامة حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة، وسيقتصر الحفل على حضور أفراد العائلتين.

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد وضعت شروطًا لحضور حفل الزفاف، ومنها عدم دخول أي شخص لا يحمل الدعوة الخاصة به، وطلبت من الحاضرين بعدم اصطحاب الأطفال صغار السن خوفًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، كما شددت حلا شيحة على إدارة الفندق بمنع دخول الصحفيين والمراسلين لتغطية عقد قرانها.

وكانت حلا شيحة قد أجلت الاحتفال بزفافها يومين بسبب تعرض والدتها لدور برد شديد.

وفي سياق آخر، شاركت حلا شيحة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عادل سلطان، بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد.