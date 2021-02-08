نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شريف مدكور ينتقد إحدى المواقع الصحفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي شريف مدكور إحدى المواقع الصحفية بعدما قاموا بكتابة عنوان غير مقبول عن نجلة الفنانة عمرو دياب بسبب تغير ملامحها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أعاد شريف مدكور نشر ذلك الخبر الذي كتب في عنوانه :"الاسم نور عمرو دياب والشكل شيرين عبد الوهاب"، وعلق عليه قائلاً :"ليه كده إيه العنوان ده تنمر و عنصرية غير مقبول عيب بقى".

وكان الإعلامي شريف مدكور قد أعلن مؤخرًا عن تلقيه عرضًا لبطولة فيلم سينمائي منذ إحدى عشر عامًا، مأخوذ من قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، لكنه توقف فجأة دون معرفة سبب توقفه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب شريف مدكور منشورًا قال فيه:"من ١١ سنة تقريبًا، جالي عرض لبطولة فيلم اسمه" المسطول والقنبلة" إنه قصة الأديب نجيب محفوظ وسيناريو أستاذ مصطفي محرم وإخراج أستاذ محمد فاضل وإنتاج مدينة السينما، يوميها الراحل أستاذ ممدوح الليثي كلمني ورحت ومضيت وللأسف المشروع توقف مَش عارف ليه، كان زماني ممثل سينما".