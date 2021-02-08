نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. بيج رامي في ضيافة "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الليلة في برنامجها "صاحبة" البطل رامي السبيعي المعروف بـ بيج رامي، ومن المُقرر عرض تلك الحلقة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة "DMC".

ومن المقرر أن يتحدث رامي السبيعي خلال ذلك اللقاء عن كواليس حصوله على المركز الأول لبطولة "مستر أولمبيا" 2020، والتي تعد البطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام مع عمالقة اللعبة حول العالم ويتابعها الملايين.

وحصل البطل المصري رامي السبيعى المعروف بـ"بيج رامي" عل الميدالية الذهبية في رياضة كمال الأجسام لبطولة "مستر أولمبيا 2020" بعد مشاركته فى البطولة لـ6 مرات، وسجل أول ظهور له على مسرح "مستر أوليمبيا للهواة" عام 2012 وحقق المركز الأول.

وشارك فى البطولة الرسمية للمرة الأولى عام 2013، ونال المركز الثامن بين العديد من النجوم، وتم تصنيفه بعد ذلك ضمن أفضل 10 لاعبين، وفى 2014 تقدم إلى المركز السابع بالبطولة نفسها، قبل أن يواصل التقدم عام 2015 ليصل للمركز الخامس.