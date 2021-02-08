في ذكرى ميلاد سمير الإسكندراني.. تعرف على سبب وفاته

تحل اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير الإسكندراني الذي قدم مسيرة فنية حافلة بعدد كبير من الأغاني الوطنية، وتوفي بعد صراع طويل مع المرض.

كان الفنان سمير الإسكندراني، تعرض لوعكة صحية، ما تطلب نقله للمستشفى لمتابعة حالته وتلقي العلاج اللازم، وقرر الأطباء بعدها ضرورة التدخل الجراحي، لأنه كان يعاني من مشاكل في الكلى والبروستاتا.

وأجرى سمير الإسكندراني، عملية جراحية دقيقة بمستشفى عين شمس التخصصي، في منتصف عام 2019، وتمت العملية بنجاح وخرج بعدها من المستشفى.

وقدّم الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

ويعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.