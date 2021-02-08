محمود الليثي ينتقد مدعي الشهرة المزيف ويُعلق :"عاملين زي القرعة اللي اتباهت بباروكة بنت اختها"

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان محمود الليثي، بإنتقاد الفنانين الذين يدعون شهرتهم المذيفة عن طريق شراء بعض المتابعين لهم بهدف أن لهم جمهورًا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمود الليثي منشورًا قال فيه :"فكرة النجاح المزيف دي بتجنني، يعني مثلاً واحد يشتري فولورز ويحتفل بأول مليون ويشكر جمهوره اللي لا يتعدى نطاق جيرانه ونصهم مش بيطيقوه.واحد يشتري ڤيوز ويقولك تريند رقم واحد وعديت المشعارف كام فيو في كام ساعة، واحدة تشتري ناس تمجد فيها وفي عبقريتها وتشهد بنجاحها وتدافع عنها".

وأضاف محمود الليثي:"المشكلة عندي مش في كل دا لأنه نوع من أنواع الماركتينج، المشكلة عندي أنهم بيبقوا مقتنعين باللي هما اشتروه بالفلوس وبيعتبروه حقيقة وبيفرحوا بيه، بيبقى عامل بالظبط زي القرعة اللي اتباهت بباروكة بنت اختها".

وفي سياق آخر، شارك الفنان محمود الليثي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية". وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، فكرة وبطولة

يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، وكوكبة مميزة من النجوم.