من داخل سيارتها.. هيفاء وهبي تخطف أنظار مُحبيها بإطلالة كاجوال

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة هيفاء وهبي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هيفاء وهبي صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي جالسة داخل سيارتها، بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت باللون البيج، ووضعت فوقه جاكيت طويل باللون الأسود، وارتدت بنطالاً جينز باللون الأزرق، ونسقت مع إطلالتها بوت طويل باللون الزيتي، وبدت وهي ممسكة في يدها نظارة شمس.

و اعتمدت هيفاء وهبي في إطلالتها على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "إسود فاتح"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، بطولة روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، والمسلسل تم عرضه مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.