بابتسامة مشرقة.. مي سليم تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة مي سليم على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي سليم صوة جديدة لها، وهي مُرتدية تي شيرت باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها ووضعت فوقه قبعة بنفس اللون، وارتدت سلسلة بسيطة في رقبتها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.

وفي سياق آخر، عُرض للفنانة مي سليم مؤخرًا عبر قناة"Cbc" مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محمد عز، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.