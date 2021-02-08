نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يهنئ أحلام على ألبومها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نجم الجيل تامر حسني، على تهنئة صديقته الفنانة أحلام بعد طرحها لألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "فدوة عيونك"،وذلك من حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير"إنستجرام".

وكتب حسني،:"مليون مبروك للفنانة الجميلة أحلام، ولشركة روتانا على الألبوم الجديد "فدوة عيونك" يارب بالتوفيق والنجاح".

وأعربت النجمة أحلام، مؤخرًا عن سعادتها بتصدر ألبومها الغنائي الجديد واحتفلت بهذه المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام".



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وكتبت أحلام، قائلة،:"العربية الوحيدة اللي يتصدر ألبومها وقبل نزوله الأي تيونز ويوتيوب يتصدر عالميًا ولله الحمد ربي عوض تعبنا خير شكرًا لكم جميعًا على دعمكم ومحبتكم ودايم أقول انتوا تاج الراس ومحبتكم كبيرة"