بسنت النبراوي: محمد رمضان غول تمثيل

انضمت الفنانة بسنت النبراوي لفريق عمل مسلسل " موسى" للفنان محمد ر مضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل .
وأعربت بسنت النبراوي،لـ"دوت الخليج"،عن سعادتها بالانضمام للمسلسل الذي يناقش قضية هامة،واصفة الفنان محمد رمضان بأنه فنان موهوب وغول تمثيل .
مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.
وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدى والمليئة بكثير من التفاصيل المشوقة والاحداث المتتابعة.
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