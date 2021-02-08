في بيتنا روبوت يواصل تصدر التريند.. شاهد

واصل مسلسل "في بيتنا روبوت" تصدر التريند حيث احتل لقاء أبطال العمل مع منى الشاذلي، تريند رقم 6 عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

وعبرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عن بالغ فرحتها بالنجاحات التي حققها مسلسل في بيتنا روبوت، مؤكده أن ترشيحها لبطولة مسلسل "في بيتنا روبوت" كان مفاجأة بالنسبة لها.

وتابعت ليلى أحمد زاهر، أنه لقيت نفسي بضحك أوي لما قرأت قصة الفيلم، والموضوع كان لذيذ مع فريق العمل والكل بيحبني وبيعاملني كويس.

فيما مازحت الإعلامية مني الشاذلي، فريق عمل مسلسل في بيتنا روبوت، مؤكدة أن الجميع يرىد ان يعرف ما سيحدث في الحلقات القادمة.

ورد عمرو وهبه، الذي جسد دور شخصية لذيذ، في لقائها مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "cbc"، مساء أمس الجمعة، قائلا: "مش هينفع احرق المسلسل" لترد عليه الشاذلي: "اوعي تقول إن لذيذ هيخلف"، ليدخل الجميع في نوبة ضحك.

فيما أعربت الفنانة شيماء سيف، عن فرحتها بالنجاح الذي حققه مسلسل في بيتنا روبوت، والذي جسده فيه شخصية إنسان آلي يدعي زومبا، مؤكدة أنها تم الاستعانة بصوت غير صوتها في العمل.

