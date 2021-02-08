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شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها فيديو جديدا لها وهي تؤدي تدريبات شاقة في صالة الجيم خلال رفعها الأثقال.
نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
صور وحشية تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة الماضية، أحدث حالة من الغضب، بسبب تجرد طبيب بيطري يدعي" احمد "من إنسانيته كما لو انتزعت من قلبه الرحمة بتعذيب كلبا للتجربة.
نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. دينا الشربيني ترفع الأثقال.. مايا دياب تتألق بجمبسوت شفاف.. طبيب بيطري يعذب الكلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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