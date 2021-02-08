"مش فير" لـ ويجز تريند رقم 2 على اليوتيوب .. فيديو

حقق فيديو كليب أغنية "مش فير" لـ ويجز نجاحا كبيرا جدًا حيث احتل التريند رقم 2 بعد طرحه عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".
وكانت روبي شاركت المغني الشاب "ويجز" في غناء أغنيته الشهيرة "باظت خالص" علي الهواء مباشرة خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة".
واحتفلت الفنانة إسعاد يونس بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك من خلال حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" والذي يعرض على قناة DMC ، وذلك لعرض احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، واستضافت إسعاد خلال خلال الحلقة النجوم روبي وبهاء سلطان والمطرب الشاب ويجز.
وشارك المطرب الشاب ويجز الفنانة روبي أغنية باظت علي مسرح صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وحرصوا أن يكون السلام بالكوع لاتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وكشفت روبى أنها فشلت فى تعلم السواقة وتعانى من فوبيا صوت الحديد والسواقة، حيث شاهدت الكثير من الحوادث عندما كانت تسافر لجامعتها فى محافظة بنى سويف.
أشارت روبي إلى أنها واصلت الاستماع إلى أغانيه وأعجبتها فكرة كتابته للأغاني التي يقدمها، قائلة إنها تعتبره بمثابة أخ صغبر جدا لها، نظرا لفارق العمر بينهما، لأنها لم تسمع عنه سوى من ابنة خالتها الصغيرة، معقبة: حسيت إني عجزت لما سمعت ويجز".
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