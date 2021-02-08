دينا الشربيني تشارك جمهورها بفيديوهات من الچيم

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة دينا الشربينى، فيديو وذلك أثناء لعبها في الجيم وظهرت أثناء ممارستها الرياضة بصورة كبيرة، وانهالت التعليقات أنهم انبهروا لأدائها التدريبات الرياضية.

حيث نشرت أكثر من فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وظهرت فيها بغاية الحماس أثناء حمل أثقال بإلإضافة إلى ممارسة تمرينات رياضية مكثفة خلال يومها.

من ناحية أخرى تواصل دينا الشربينى تصوير مشاهد من مسلسلها الجديد "قصر النيل" الذى يعرض فى شهر رمضان المقبل بديكور قصر، ويستمر التصوير لمدة 10 أيام وتنتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.