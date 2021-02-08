صورة جديدة للمخرجة مفيد التلالي مع هند صبري بالأبيض والأسود

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش النجمة هند صبرى، حاليا حالة من الحزن وذلك بعد رحيل المخرجة مفيدة التلاتلى التي وصفتها بوالدتها، ومعلمتها أثناء نعيها.

وشاركت هند، صورة لها بالأبيض والأسود خلال موقع الصور الشهير 'انستجرام' وعلقت عليها قائلة :"المرأة اللّتي غيّرت حياتي رحلت اليوم..المرأة الّتي اكتشفتني و رأت ما لم يراه غيرها, رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها. "موفا".. المرأة، الأمّ، الصّوت الرنّان، الإحساس المرهف الّذي أتعبها و جعلها تصنع روائع سينمائية في نفس الوقت".

وتابعت :"إحساس بحثت عنه كثيرا و لم أرى له مثيلا لا قبلها و لا بعدها. حضن دافئ احتواني و أنا طفلة خائفة من عالم جديد.حضن يلمس القلب ، بشهادة كلّ من إقترب منها أو عمل معها .إبتسامة تخفي حزنا عميقا غامضًا رغم الحمرة الّتي لا تفارق شفاهها ..عينان لم أرى لعمق بصيرتهما مثيل، صوتك و أنت تقولين لي "هندوشتي " كلما أراك أو أحدثك.. افتقدتك و أنت حيّة ، و سأفتقد جزءا من نفسي بعد رحيلك. و السينما العربية إفتقدت إحدى عظمائها اليوم".

واختتمت :"عزائي الخالص لكل أفراد أسرتك الصغيرة والكبيرة، اللتي لي الشرف أنّني أنتمي إليها..شكرا موفا، على كلّ شيئ، شكرا معلّمتي، لروحك الطيبة السلام".

ورحلت المخرجة التونسية الكبيرة مفيدة التلاتلي عن عالمنا أمس، تاركة إرثًا سينمائيًا عبر بصدق عن قضايا المرأة العربية.