"دوت الخليج الفني" يكشف شروط دخول عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

القاهرة - محمد ابراهيم - علم، من مصادره الخاصة أنه يتواجد حراسة مشددة في أحد الفنادق بالقاهرة لعقد قران معز مسعود علي الفنانة حلا شيحة ويقوموا بسحب الهواتف المحمولة من جميع المتواجدين في عقد القران لعدم التصوير وتسريب فيديوهات من عقد القران.

وكان من المتوقع إقامة حفل الزفاف مبكرا عن ذلك ولكنه تأجل يومين بسبب دور برد تعرضه له والدة الفنانة حلا شيحة، وسيقتصر الحفل على أفراد العائلتين.