يستضيف الاعلامى د. عمرو الليثى، فى حلقة خاصة واحتفالية بمناسبة عيد الحب فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامج واحد من الناس على الحياة، خبير العلاقات العاطفية والإنسانية الاعلامي أسامة منير، الذي يكشف أسرار وكواليس خاصة تذاع لأول مرة عن بدايته كمطرب وأسرار خلافه مع راغب علامة
كما تتناول الحلقة علاقته بوالدته ووالده والمواقف الصعبة التي عاشها فى حياته ويكشف كواليس مثيرة عن برنامجة الشهير "انا والنجوم وهواك "، كما نتعرف علي حياتة الزوجية وسر استمرار زواجه اكثر من ٢٠ سنة.
ولاول مرة يواجه أسامة منير ابنه يوسف خلال الحلقة في حوار صريح جدا مليء بالإثارة والجرأة.
وتتخلل الحلقة فقرة خاصة بعنوان " قاضي الغرام " ويجيب أسامة منير علي أسئلة عاطفية ونفسية ساخنة جدا علي الهواء مباشرة.
وتذاع حلقة عيد الحب فى العاشرة مساء الجمعة المقبل من برنامج واحد من الناس متضمنة اقوى الحكايات العاطفية والإنسانية علي شاشة الحياة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة منير فى ضيافة عمرو الليثى واحتفالية بعيد الحب على "الحياة".. الجمعة المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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