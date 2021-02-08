بيكا يدعم النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ بأحدث أغاني المهرجانات "الأهلي فريق جبار"

طرح اليوم مطرب المهرجانات الشعبية حمادة بيكا، أحدث أغاني المهرجانات بعنوان "الأهلي فريق جبار" دعما وتشجيعا للاعبي النادي الأهلي في مباراتهم المرتقبة اليوم أمام بطل أوروبا فريق "البايرن ميونيخ" في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بدولة قطر.

أغنية "الأهلي فريق جبار" من كلمات علاء كابو، وألحان حمادة بيكا، وتوزيع القفاص.

وأكد بيكا أنه يتمنى الفوز للنادي الأهلي في مباراته اليوم لإسعاد الملايين من عشان القميص الأحمر.

يذكر أن الأغنية تم تجهيز كلماتها وألحانها وتوزيعها وغنائها في خلال 12 ساعة فقط لأجل عيون الأهلي وجماهيره العريضة في كل مكان.