تأجيل حفل نوال الكويتية وأصالة وشيرين عبد الوهاب في الإمارات بسبب الاجراءات الاحترازية

نوال الكويتية كشفت عن تأجيل حفلها في دولة الإمارات المتحدة والذي كان من المنتظر أن يقام على مدرج خورفكان بإمارة الشارقة قريبا، وذلك حتى إشعار آخر، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

تأجيل حفل نوال الكويتية على مدرج خورفكان

نوال الكويتية أعادت نشر عبر حسابها على "انستجرام" الإعلان الذي كشفت عنه الصفحة الرسمية لمدرج "خورفكان" الخاص بتأجيل حفل الفنانة الكويتية الذي كان من المقرر إقامته يوم 26 فبراير الجاري، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها خلال هذه الفترة في دولة الإمارات العربية المتحدة حفاظا على السلامة العامة، وقد تم التأكيد في البيان الذي نشرته صفحة مدرج "خورفكان" على "انستجرام" على أن الحفل لم يتم إلغائه بشكل كامل بل بات مؤجلا حتى يتم تحديد موعد جديد له في الفترة القادمة فجاء البيان: " يعلن مدرج خورفكان عن تأجيل حفل نوال الكويتية حتى إشعار آخر، وذلك من أجل سلامة الجميع".

جمهور نوال الكويتية يسترد قيمة تذاكر الحفل بعد قرار تأجيله

حفل نوال الكويتية في خورفكان قام العديد من محبيها وجمهورها في الإمارات بحجز تذاكره منذ الإعلان عنه، لذلك أكد بيان مدرج خورفكان على أن جميع من قام بشراء تذاكر حفل الفنانة الكويتية سوف يسترد قيمة التذاكر بعد هذا القرار فأكد المدرج في بيانه: "يُرجى العلم أن قيمة التذاكر سيتم استردادها مباشرةً على الحساب البنكي الخاص بكم. شكرًا جزيلًا"، وكان جمهور الفنانة نوال الكويتية على أمل لقائها في الشارقة بعد غياب 3 سنوات عن إقامة أي حفلات جماهيرية هناك، حيث كان آخر حفل لها في شهر مارس عام 2018 وذلك على مسرح المجاز، وكانت الفنانة الكويتية قد تواجدت في حفل مبادرة صناع الأمل بدبي 2020، لكنه لم يكن حفلا جماهيرا تقدمه كعادتها بمفردها.

مصير حفلات شيرين عبدالوهاب وأصالة في الشارقة

مدرج خورفكان وبعد قرار تأجيل حفل الفنانة نوال الكويتية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، أثار هذا التأجيل قلق العديد من محبي الفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنانة أصالة حيث أنه من المقرر أن تشارك كل من النجمتين في حفل بالإمارات العربية المتحدة وتحديدا على مسرح المجاز بإمارة الشارقة، حيث تشارك الفنانة أصالة في حفل يوم 19 فبراير الجاري ويشاركها الفنانة شيرين عبدالوهاب، الذي يعتبر ظهورها في الحفل هو الأول لها بعد فترة غياب عن الحفلات الغنائية وابتعادها أيضا عن الأضواء والظهور في المناسبات الفنية، يذكر أن مدرج خورفكان قد أقيم عليه خلال الفترة الماضية حفل جمع كل من الفنانة أنغام والفنان حسين الجسمي.