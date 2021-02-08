احدث لقطات لنجمات احتفلن بزفافهن في المسلسلات بينهن ليلى زاهر ..بالفيديو والصور

تتواصل الأفراح في المسلسلات الدرامية المعروضة حالياً حيث كشفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر عن أحدث اطلالة لها بفستان الزفاف من كواليس مسلسلها المعروض حاليا "في بيتنا روبوت" بينما سبقتها الى ذلك هيدي كرم التي استعرضت كذلك صورها بالفستان الأبيض وانضمت اليهما جينيفر عازار احدى بطلات مسلسل عروس بيروت.

نرصد لكم مجموعة لقطات لـ النجمات اللواتي تقمصن دور العرائس في المسلسلات الدرامية خلال الفترة الأخيرة.

ليلى زاهر تستعرض اطلالتها بالفستان الأبيض

الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على أنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها من كواليس مسلسلها الجديد في بيتنا روبوت حيث ظهرت بفستان الزفاف الأبيض وهي تستعرض اطلالتها به.

وحمل فستان ليلي أحمد زاهر توقيع المصمم سامو هجرس، واختارت اطلالة مكياج بالألوان الترابية الهادئة، فيما علقت على الفيديو بأنه من كواليس مسلسلها الجديد في بيتنا روبوت.

يشار الى ان ليلى زاهر سبق وان خضعت لجلسة تصوير ظهرت فيها بالفستان الابيض الى جانب حصان بين الطبيعة.

جينيفير عازار في عروس بيروت

الممثلة اللبنانية جينيفير عازار احدى نجمات مسلسل عروس بيروت الذي اختتم موسمه الثاني قبل يومين، شاركت مؤخرا الجمهور ايضا بمجموعة صور وفيديو لها من حفل زفافها في العمل على الممثل فارس ياغي، وظهرت بإطلالة فخمة بالفستان الأبيض.

وعلقت على الفيديو قائلة :"عروس_بيروت مع احلى عيلة ، وراء الكواليس مش بس تجوزت، وعيدت عيد ميلادي معكن يا احلى ناس بحبكن".

هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ "

الفنانة هيدي كرم ظهرت ايضا مرتدية فستان الزفاف خلال دورها بمسلسل "لؤلؤ" حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام مجموعة صور لها وفيديو بالفستان الابيض وعلقت: "من كواليس مسلسل لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

كارين رزق الله في مسلسل "ع اسمك"

الممثلة اللبنانية كارين رزق الله ختمت اطلالتها في مسلسلها الأخير "ع اسمك" بمشهد زفافها الى جانب عريسها الممثل "جيري غزال"، حيث اختارت للمناسبة فستان زفاف بأكمام طويلة من الدانتيل وتنورة منفوشة من التول.

مسلسل "ع إسمك" كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج فيليب أسمر، ومن بطولة كارين رزق الله وجيري غزال وليليان نمري.