أيتن عامر منهارة نفسيًا وابنة نادين نجيم تلعب بـ"البالونات" .. نجمات الفن يفقدن أعصابهن بسبب التعليم عن بعد

منذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا وتحولت الدراسة من الذهاب إلى المدرسة، إلى التعليم عن بعد عبر الإنترنت، لاقت تلك الوسيلة انتقادات وشكوى من قبل عدد من نجمات الوطن العربي، بسبب معاناتهن مع أطفالهن خلال الوقت المحدد للدراسة عبر الإنترنت.

أيتن عامر

وقررت بعض النجمات التحدث عن معاناتهن لدراسة أبنائهن عن بُعد، بعد غلق المدارس بسبب كورونا، من خلال فيديوهات طريفة أو تدوينات غاضبة، وكان أحدث هؤلاء الفنانة المصرية أيتن عامر التي كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "التعليم الأونلاين مدمر ومتعب ومؤذي نفسيًا للأم والطفل".

وتفاعل عدد من متابعي أيتن عامر مع تدوينتها وأيدوا ما كتبته، كونهم مروا بفس التجربة مع أبنائهن أو المقربين منهم، ومنهم الفنانة مي سليم ومصممة الأزياء ريم العدل وفريدة سيف النصر.

نادين نسيب نجيم

facebook

النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم كشفت أيضًا عن معاناتها مع طفليها في أثناء الدراسة عن بعد، ونشرت نادين عبر انستجرام مؤخرًا مقطع فيديو طريف لأبنائها أثناء تلقيهم دروسهم من المنزل، حيث بدوا وهم يلعبون ويلهون أثناء تلقي الدروس، وحاولت نادين إقناعهم بالتركيز على الدروس، وسخرت من ابنتها التي كانت تقوم بنفخ البالونات وقالت إنها في حفلة وليست في دروس أونلاين، وعبرت عن معاناتها بسبب هذا الأمر في تعليقها على الفيديو وقالت: "فهمت عليكم.. سؤال للأمهات خبروني بالتعليقات شي مهضوم صار مع ولادكم خلال التعليم عن بعد".

علا رشدي

الفنانة المصرية علا رشدي زوجة الفنان أحمد داود، عبرت أيضًا عن استيائها مما يفعله طفلها خلال الدراسة الأونلاين، فنشرت صور ومقطع فيديو طريف مؤخرًا مع جمهورها وكشفت معاناتها معه خلال تلقي الدروس عن بعد في المنزل، وظهر ابنها في الفديو وهو يلعب أثناء المذاكرة دون تركيز انتباهه على ما يقوله المدرسين، فيما ظهرت شقيقته في كامل تركيزها، لافتة إلى أن هذا حال جميع الأمهات بالوقت الحالي، قائلة: "أنا متأكدة إن الأمهات زيي بالظبط بيستمتعوا بأحلى لحظات حياتهم مع الأونلاين ليرنينج في البيت.. احنا لسة في تاني يوم"

ماغي بو غصن

النجمة اللبنانية ماغي بو غصن عبرت أيضًا عن مدى استيائها من دراسة أطفالها عن بعد بسبب الحجر المنزلي وانتشار فيروس كورونا، ونشرت فيديو طريف لها من أحد مسلسلاتها عبر حسابها على تويتر، وظهرت فيه وهي تتحدث عن التعليم قائلة: "أريد أن أخبرك أنني بدلت مهنتي وانتقلت الى التعليم لأن التعليم رسالة سارية.. سانية .. سامية". وعلّقت على الفيديو قائلة: "أنا قررت غيّر مهنتي! لأن الوضع مع التدريس أونلاين ما بقا ينحمل خلونا نغير جو.. مين هيك؟".