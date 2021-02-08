أيتن عامر منهارة نفسيًا وابنة نادين نجيم تلعب بـ"البالونات" .. نجمات الفن يفقدن أعصابهن بسبب التعليم عن بعد

القاهرة- سما جابر الاثنين,08 شباط (فبراير) 2021 - 15:46
منذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا وتحولت الدراسة من الذهاب إلى المدرسة، إلى التعليم عن بعد عبر الإنترنت، لاقت تلك الوسيلة انتقادات وشكوى من قبل عدد من نجمات الوطن العربي، بسبب معاناتهن مع أطفالهن خلال الوقت المحدد للدراسة عبر الإنترنت.
أيتن عامر
وقررت بعض النجمات التحدث عن معاناتهن لدراسة أبنائهن عن بُعد، بعد غلق المدارس بسبب كورونا، من خلال فيديوهات طريفة أو تدوينات غاضبة، وكان أحدث هؤلاء الفنانة المصرية أيتن عامر التي كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "التعليم الأونلاين مدمر ومتعب ومؤذي نفسيًا للأم والطفل".
وتفاعل عدد من متابعي أيتن عامر مع تدوينتها وأيدوا ما كتبته، كونهم مروا بفس التجربة مع أبنائهن أو المقربين منهم، ومنهم الفنانة مي سليم ومصممة الأزياء ريم العدل وفريدة سيف النصر.
نادين نسيب نجيم
النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم كشفت أيضًا عن معاناتها مع طفليها في أثناء الدراسة عن بعد، ونشرت نادين عبر انستجرام مؤخرًا مقطع فيديو طريف لأبنائها أثناء تلقيهم دروسهم من المنزل، حيث بدوا وهم يلعبون ويلهون أثناء تلقي الدروس، وحاولت نادين إقناعهم بالتركيز على الدروس، وسخرت من ابنتها التي كانت تقوم بنفخ البالونات وقالت إنها في حفلة وليست في دروس أونلاين، وعبرت عن معاناتها بسبب هذا الأمر في تعليقها على الفيديو وقالت: "فهمت عليكم.. سؤال للأمهات خبروني بالتعليقات شي مهضوم صار مع ولادكم خلال التعليم عن بعد".
علا رشدي
الفنانة المصرية علا رشدي زوجة الفنان أحمد داود، عبرت أيضًا عن استيائها مما يفعله طفلها خلال الدراسة الأونلاين، فنشرت صور ومقطع فيديو طريف مؤخرًا مع جمهورها وكشفت معاناتها معه خلال تلقي الدروس عن بعد في المنزل، وظهر ابنها في الفديو وهو يلعب أثناء المذاكرة دون تركيز انتباهه على ما يقوله المدرسين، فيما ظهرت شقيقته في كامل تركيزها، لافتة إلى أن هذا حال جميع الأمهات بالوقت الحالي، قائلة: "أنا متأكدة إن الأمهات زيي بالظبط بيستمتعوا بأحلى لحظات حياتهم مع الأونلاين ليرنينج في البيت.. احنا لسة في تاني يوم"
ماغي بو غصن
النجمة اللبنانية ماغي بو غصن عبرت أيضًا عن مدى استيائها من دراسة أطفالها عن بعد بسبب الحجر المنزلي وانتشار فيروس كورونا، ونشرت فيديو طريف لها من أحد مسلسلاتها عبر حسابها على تويتر، وظهرت فيه وهي تتحدث عن التعليم قائلة: "أريد أن أخبرك أنني بدلت مهنتي وانتقلت الى التعليم لأن التعليم رسالة سارية.. سانية .. سامية". وعلّقت على الفيديو قائلة: "أنا قررت غيّر مهنتي! لأن الوضع مع التدريس أونلاين ما بقا ينحمل خلونا نغير جو.. مين هيك؟".
أعداد مجلة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيتن عامر منهارة نفسيًا وابنة نادين نجيم تلعب بـ"البالونات" .. نجمات الفن يفقدن أعصابهن بسبب التعليم عن بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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