فيديو نوال الزغبي تكشف التحديات التي واجهت "عقلي وقف" : "إصابات كورونا كانت تهدد فريق العمل"

نوال الزغبي كشفت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة "mbc مصر"، عن تفاصيل كليبها الجديد "عقلي وقف" الذي طرحته خلال الأيام الماضية ونال نجاحا كبيرا.

نوال الزغبي تكشف كواليس كليبها الجديد "عقلي وقف"

نوال الزغبي أكدت في برنامج "الحكاية" أن فريق عمل كليب "عقلي وقف" واجه في البداية العديد من التحديات التي من بينها فيروس كورونا، لكن تم وضع حلول من أجل تنفيذ الكليب الذي تم تصويره بدون أي إصابة من فريق الكليب فقالت نوال الزغبي : "منذ بداياتي وأنا أغني باللهجة المصرية، وقدمنا في أغنية (عقلي وقف) مجهود كبير رغم التحديات الكبيرة التي واجهناها بسبب فيروس كورونا والإصابات كذلك التي كانت تهدد فريق عمل الكليب، لكن قررنا في النهاية ان نقدم عرض كامل على المسرح حتى نحافظ على قيمته، وفي الحقيقة فريق العمل قدم عرض رائع وسط مخاطرة كبيرة، لذلك اقدم لهم الشكر، والحمدلله لم يصب أي شخص أثناء التصوير".

نوال الزغبي: "لم اعد اأفضل تقديم الألبومات والأغاني المنفردة أنجح"

نوال الزغبي تحدثت عن فكرة الأغاني المنفردة وابتعادها عن تقديم ألبومات غنائية كما كانت في الماضي، حيث أوضحت أن الكثير من أغاني الألبومات تتعرض للظلم، كما أكدت أنها باتت أحرص على تقديم أغنية كل فترة تكون من ختيارها فقالت: "لم يعد المهم تقديم كمية كبيرة من الأغاني في ألبوم، بل بات الاهم هو نوعية الأغاني خصوصا في الزمن الذي نعيش فيه الآن، فمنذ عامين قدمت ألبوم ونجحت بعض الأغاني فيه لكن باقي الأغاني لم تجد نفس النجاح وظلمت، لذلك كل فترة أقدم اغنية من اختياري واقدم لها فيديو كليب بشكل محترف، وبذلك أخدم نوال الزغبي واسمها، والجمهور يكون اسعد بهذا، فالألبوم بات يمل منه قطاع واسع من الناس، بالإضافة إلى أن كل الأغاني اصبحت بشكل إلكتروني وليس كما في الماضي".

نوال الزغبي تتحدث عن سر شبابها في أغنية "عقلي وقف"

نوال الزغبي كشفت كذلك عن سر الحيوية والشباب التي ظهرت بهما خلال فيديو كليب "عقلي وقف" حيث أوضحت أن العادات التي تحافظ من خلالها عن صحتها دوت الخليج السر، وأنها من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل مستمر كم أنها تحافظ على النوم جيدا فقالت نوال الزغبي: "بالنسبة للعادات التي أحفاظ من خلالها على صحتي وجمالي فأولا النوم بشكل جيد فأنام 9 ساعات بشكل يومي، بالتأكيد كذلك الأكل الصحي اتبعه وممارسة الرياضية باستمرار، في وقت أننى امتلك بشرة الحمدلله لا تكبر وكذلك وجهي، لذلك البعض يراني فلا يعطيني إلا 28 سنة".