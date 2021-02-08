منى السابر تتجاهل أزمتها مع حلا الترك وتحتفل بعيد ميلاد ابنها الشاب "محمد": "سأظل أحبك"

منى السابر حاولت أن تنسى أزمتها مع ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك ووجهت رسالة مؤثرة لنجلها محمد احتفالا بعيد ميلاده، وتسبب ما كتبته في تعاطف عدد كبير من متابعيها معها.

منى السابر تحتفل بعيد ميلاد نجلها محمد

منى السابر نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة قديمة تجمعها بنجلها محمد الذي لا يعيش معها في هذه الفترة، واحتفلت منى السابر من خلال هذه الصورة بعيد ميلاده بعدما بات شابا، ووجهت كذلك له رسالة أكدت فيها على مدى حبها له، وأن مهما حدث لن يغير مقدار هذا الحب في قلبها تجاهه، كما أوضحت أنها تعيش حياتها من أجله هو وأشقائه، كما تمنت منى السابر لابنها عيد ميلاد سعيد فكتبت: "الحمد لله لقد ولدت لك، ولا ازل أحبك دائما، ودائما كنت كذلك وسوف استمر..أمك، عيد ميلاد سعيد".

تعاطف واسع مع منى السابر بعد رسالتها لنجلها

منى السابر تعاطف تيار واسع من متابعيها مع الرسالة التي وجهتها لنجلها، خصوصا أن الرسالة تحمل مقدار كبير من الحب الذي حاولت أن تظهره وتؤكد عليه، في وقت رأى البعض الآخر أنها تتجاهل من خلال رسالتها أزمته مع ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، وترغب من خلالها كسب تعاطف نجلها محمد وتحديدا بعد الأزمات التي باتت مشتعله بين كل من والدته وشقيقته، بينما دعى العديد من متابعيها أن يعود أبنائها من جديد لها، وأن تتجاوز أزمة ابتعادهم عنها، ويعيش مع منى السابر نجلها عبدالله الذي نشرت العديد من الصور التي تجمعه به، كما احتفلت كذلك في الشهور الماضية بعيد ميلاده ونشرت اكثر من صورة من أجواء هذا الأحتفال.

منى السابر تكشف تفاصيل جديدة عن أزمتها مع ابنتها حلا الترك

منى السابر قد فاجئت متابعيها خلال الفترة الماضية بنشر فيديو وهي تبكي فيه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت عن الصدمة التي تعيشها بسبب التطورات التي تحدث في قضيتها مع ابنتها حلا الترك التي طلبت أن تحصل على حصانة من والدتها وأن تضمن عدم التواصل معها، وذلك حسب ما قالته منى السابر في الفيديو، كما أوضحت أن ابنتها قد قامت بزيارتها في شهر يناير الماضي، وقدمت لها اعتذار عن ما حدث، وأكدت أنها لن تؤذيها بأي طريقة، وأشارت منى السابر أنها تمر بصدمة بعد أن غيرت ابنتها كل هذا وطلبت الحصول على حصانة منها، كما أكدت أن طلبها بالحصول على مهلة من أجل تجميع المبلغ المالي سبب الأزمة قد رفض.