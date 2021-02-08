صور شقيقات حلا شيحة يحتفلن بها قبل ساعات من عقد قرانها على معز مسعود

حلا شيحة ومعز مسعود بات اسم كل منهما محل اهتمام الجمهور بعد أن تم الإعلان رسميًا بالأمس عن احتفالهما بعقد قرانهما مساء اليوم الإثنين، في أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل بالعاصمة المصرية القاهرة.

شقيقات حلا شيحة يحتفلن بزواجها من معز مسعود

شقيقات حلا شيحة، قررن الاحتفال بها مبكرًا، قبل ساعات من عقد القران، حيث إن هنا شيحة كانت أول من صرح بالأمس لبرنامج "ET بالعربي" وأكدت معلومة عقد قران الثنائي مساء اليوم، وسط أفراد أسرة كل منهما، وأصدقائهما المقربين، وتمنت لهما السعادة.

أما شقيقتها رشا فقد شاركت الجمهور عبر خاصة القصص القصيرة على انستجرام، بمقطع فيديو خلال تواجدها بالفندق الذي من المقرر أن يقام فيه عقد قران الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود، وظهرت وهي تقوم بتصوير نهر النيل، وأرفقت الفيديو بتعليق بكلمة "مبروك" وأشارت إلى الحسابات الخاصة بكل من الثنائي.

قصة ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود

وأثارت حلا شيحة ومعز مسعود الجدل بين المتابعين بعد الإعلان عن ارتباطهما قبل أشهر، حيث بدأ الأمر بشائعات وتكهنات حول مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قابلها الثنائي بتجاهل تام لها في العام الماضي، قبل أن يتواصلا على مواقع التواصل في شهر ديسمبر الماضي، وتبادل كل منهما الكلمات الرومانسية، وهو ما اعتبره الجمهور تأكيداً لعلاقتهما العاطفية وارتباطهما، ولكنهما لم يعلقا مباشرة على زواجهما وطبيعة علاقتهما.

أغنية معز مسعود ورومانسيته مع حلا شيحة

وطرح وقتها معز مسعود مقطع أغنية بصوته بعنوان "مقاتل"، والتي أهداها إلى حلا شيحة، وقال في تدوينته على انستجرام إن الأغنية كتبها في عام 2007 وعزفها على جيتاره، ويهديها إلى حلا شيحة، وقال: "رحلتنا واحدة.. نحن بعيدون عن الضحالة الآن"، وأعادت حلا شيحة نشر الأغنية، ووجهت رسالة رومانسية إلى معز مسعود من خلالها، أكدت بها أخبار ارتباطها به، وقالت: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه، لا أطيق الانتظار لرؤية كل شيء".

وجاءت أنباء ارتباط حلا شيحة بعد فترة قليلة من انفصال معز مسعود عن زوجته السابقة الفنانة شيري عادل، وكذلك جاءت بعد فترة قليلة من إعلان حلا شيحة طلاقها من زوجها الكندي، وأعلنت إتمام إجراءات الطلاق رسمياً في نهاية العام الماضي، قبل تأكيد علاقتها بالداعية معز مسعود.