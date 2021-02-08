في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز اعمال إبراهيم الشقنقيري

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 8 فبراير، ذكرى وفاة المخرج الكبير "إبراهيم الشقنقيري " الذي يعد واحداً من أنجح المخرجين في الوطن العربي، وقدم العديد من الأعمال، التي تركت هلامة كبيرة في أذهاننا وقلوبنا.

وفي تقرير مبسط سيرصد "دوت الخليج الفني"، أبرز أعماله.

ولد المخرج الكبير إبراهيم الشقنقيري عام 1936، حصل على ليسانس آداب من جامعة جنوب كاليفورنياعام 1960.

أخرج العديد من الأفلام التليفزيونية وأفلام الفيديو، حصل على عدة جوائز منها: "مهرجان الإسكندرية الدولى للتليفزيون عن الفيلم التسجيلى "اللحظة الخالدة" عام 1964، جائزة الدراما "الكتاب ذو الغلاف الجميل" عام 1965، جائزة مهرجان لينبيرغ عن فئة الأفلام التسجيلية ألمانيا"مجمل الأعمال"عام 1986، جائزة أحسن إخراج "استقالة عالمة ذرة" عام 1980،جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" عام 1981".