عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

ورقصا علي أغنية "بسكوتاية مقرمشة" معز وحلا بالإضافة لهنا شيحة وتواجدت حراسة مشددة في أحد الفنادق بالقاهرة لعقد قران معز مسعود علي الفنانة حلا شيحة وقاموا بسحب الهواتف المحمولة من جميع المتواجدين في عقد القران لعدم التصوير وتسريب فيديوهات من عقد القران.

وكان من المتوقع إقامة حفل الزفاف مبكرا عن ذلك ولكنه تأجل يومين بسبب دور برد تعرضه له والدة الفنانة حلا شيحة، وسيقتصر الحفل على أفراد العائلتين.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة آثارت الجدل حول علاقتها بالداعي معز مسعود ولك ترد على أنباء ارتباطهم بالنفي أو التأكيد.