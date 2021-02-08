محمد ثروت يستعد لطرح يا مستعجل فراقي

يستعد الفنان محمد ثروت، لطرح أغنية جديدة بعنوان "يا مستعجل فراقي" خلال الأيام القليلة القادمة عبر جميع وسائل التواصل الأجتماعية الرسمية الخاصة به.

يتعاون محمد ثروت مع الملحن محمد رحيم، حيث يقوم بتلحين وتوزيع الأغنية وهي من كلمات تامر حسين.

يذكر أن محمد ثروت ممثل ومغني مصري، بدأ حياته الفنية كمطرب تميز في أغاني الأطفال والاغنيات الوطنية والدينية والرومانسية ولحن له كبار الملحنيين منهم موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب و محمد الموجي و منير مراد ومحمد سلطان و حلمي بكر و عمار الشريعي وغيرهم.