نبيلة تطرح أولى أغانيها من ألحان وتوزيع والدها حميد الشاعري

طرحت نبيلة الشاعري نجلة الفنان حميد الشاعري أولى اغانيها بإسم "better than me" باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأغنية من ألحان و توزيع والدها الكابو حميد الشاعري، ومن كلمات نبيلة الشاعري، كما قام بإخراج الأغنية شقيقها نوح الشاعري ومدير تصوير إبن عمها علي الشاعري.
وتعد أغنية "better than me" هي أولى تجارب نبيلة في الغناء، والذي عشقته منذ الطفولة بسبب عمل والدها وأشقائها وجميع أفراد عائلتها في هذا المجال سواء الغناء أو الألحان والتوزيع.
وقررت أسرة الشاعري أن تدعم نبيلة في أول أعمالها الغنائية ومساعدتها في تنمية موهبتها، وهو ما جعلهم يقوموا بمساندتها في عملها الأول بأغنية "better than me".
كانت نبيلة قد ظهرت عدة مرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تغني لايف لمجموعة من الأغاني الأجنبية الشهيرة، إلا أنها لم تكن تسعى لاحتراف الغناء بشكل أساسي.
يذكر أن عائلة الشاعري لها مسيرة فنية كبيرة في مصر والوطن العربي، وقدموا العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاح كبير خلال هذه المسيرة المليئة بالإبداعات، سواء في أعمالهم الخاصة أو من خلال تعاونهم مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي.
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