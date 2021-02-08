بعد تداول صورتهما.. غادة عادل توضح حقيقة علاقتها بحسن شاكوش

حرصت الفنانة غادة عادل، على توضيح طبيعة علاقتها بالفنان حسن شاكوش، وذلك بعد تداول صورة لهما عبر السوشيال ميديا وانتشار شائعات تفيد إرتباطهما.

وقالت غادة عادل، من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام": "حسن شاكوش فنان محترم و لقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائيه و صورة فوتوغرافية.... اي كلام قيل او كُتب بخلاف ذلك ما هو الا هراء من نسج خيال كاتبه او قائله".

يذكر أن احتفلت الفنانة غادة عادل بعيد ميلاد ابنتها مريم بنشر مجموعة صور لهما عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت غاده عادل على الصور، قائلة: "كل سنة وانتي طيبة مريم، بحبك".