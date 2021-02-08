بدأت بالتواشيح.. تعرف على بداية شادية في عالم الغناء

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية، والتي ظلت علامة في قلوب جمهورها حتى رحيلها.

وبدأت الفنانة شادية مسيرتها الغنائية بالتواشيح والتي أخذت وقت ليس بالقليل في حياتها، وهو السبب الذي جعل والدها يدعمها في حياتها الفنية.

وقالت شادية في لقاء قديم لها: " كانت بدايتي مع التواشيح من صغري، ونحن نسكن في حي عابدين، وأبي مفتش زراعة في الخاصة الملكية، وسمعني وأنا اغني واقلد ليلى مراد وام كلثوم، فأحضر لي مدرسًا للموسيقى ومدرس آخر لتعليمي التواشيح".

وعن أخذ الغناء جزء كبير من حياة شادية قالت: "أصبحت احفظ من التواشيح أكثر مما احفظ من دروسي ولم يكن أبي يغضب من هذا.. فكان يعتقد أن مستقبلي سيكون في الطرب".