نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأت بالتواشيح.. تعرف على بداية شادية في عالم الغناء في المقال التالي
وبدأت الفنانة شادية مسيرتها الغنائية بالتواشيح والتي أخذت وقت ليس بالقليل في حياتها، وهو السبب الذي جعل والدها يدعمها في حياتها الفنية.
وقالت شادية في لقاء قديم لها: " كانت بدايتي مع التواشيح من صغري، ونحن نسكن في حي عابدين، وأبي مفتش زراعة في الخاصة الملكية، وسمعني وأنا اغني واقلد ليلى مراد وام كلثوم، فأحضر لي مدرسًا للموسيقى ومدرس آخر لتعليمي التواشيح".
وعن أخذ الغناء جزء كبير من حياة شادية قالت: "أصبحت احفظ من التواشيح أكثر مما احفظ من دروسي ولم يكن أبي يغضب من هذا.. فكان يعتقد أن مستقبلي سيكون في الطرب".
وعن بدايتها في الغناء الطربي قالت: "تلقيت مكالمة من السيدة صفاء المهندي مديرة الإذاعة وافصحت لي إن الإذاعة ترغب في إعادة التواشيح بأصوات المطربات، وكانت المفاجاة عندما قالت لي إن التوشيح الذي سأقوم بتسجيله هو يا شادي الألحان ومن سيقوم بالإشراف على تحفيظي عند تسجيله كان استاذي التي تلقيت على يده التواشيح لتلتقي به بعد كل هذه السنوات".