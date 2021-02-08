إلياس منصور يتألق في تقليد كارين رزق الله في ع غير كوكب

القاهرة - محمد ابراهيم - حل النجم اللبناني إلياس منصور، ضيفاً عبر برنامج ع غير كوكب مع الإعلامي بيار رباط، وذلك مساء أمس الأحد.

وكعادته، أشعل الأجواء خلال الحلقة، وقلد الفنانة اللبنانية كارين رزق الله، بشخصية جود التي جسدتها خلال مسلسل ع اسمك، وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع الفيديو الخاص بفقرة التقليد، كما أعربت كارين عن إعجابها بأداءه.

وغرد إلياس عبر تويتر قائلاُ: ‏بسبب ضيق الوقت للاسف الفقرة يلي جمعتني ب بونيتا ما قدرنا نكملها ببرنامج ‎ع_غير_كوكب بشكر كل شخص تفاعل معنا وانتظروني ولاول مرة ب فوازير خلال شهر ‎رمضان_المبارك على يوتيوب.

من جانب آخر، أعرب الفنان اللبناني إلياس منصور، عن سعادته بنجاح الفيديو الجديد الذي طرحه خلال الفترة الماضية، وكان عبارة عن تقليده لمجموعة من المشاهير. وقال إلياس في تصريح خاص سابق للفجر الفني، إنه سعيد بالأصداء الإيجابية التي حققها مشروعه الجديد، لاسيما وأنه يتميز في مجال التقليد. وأضاف أن عدد كبير من المشاهير الذي قام بتقليدهم تفاعلوا معه بشكل كبير وأعربوا عن إعجابهم بأداءه وأبرزهم الفنانة رويدا عطية.

وتابع أن هناك عدد من النجمات اللبنانيات يحبون تقليده لهم ولايمانعن من ذلك وأبرزهم مايا دياب ونجوى كرم وإليسا ونوال الزغبي.