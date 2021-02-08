عقب احتضانه..غادة عادل تكشف طبيعة علاقتها بحسن شاكوش

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضحت الفنانة غادة عادل طبيعة علاقتها بالمطرب الشعبي حسن شاكوش، وذلك عقب انتشار صورة وهي تحتضنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت "عادل" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائيه وصورة فوتوغرافية.. اي كلام قيل او كُتب بخلاف ذلك ما هو الا هراء من نسج خيال كاتبه او قائله".
يذكر أن آخر ظهور للفنانة غادة عادل، مشاركتها بعض الصور مع ابنتها لإحتفالها بعيد ميلادها وكتبت قائله: "كل سنة وانتي طيبة مريم، بحبك".