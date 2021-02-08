عقب احتضانه..غادة عادل تكشف طبيعة علاقتها بحسن شاكوش

وكتبت "عادل" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائيه وصورة فوتوغرافية.. اي كلام قيل او كُتب بخلاف ذلك ما هو الا هراء من نسج خيال كاتبه او قائله".