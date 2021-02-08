بعد تجربة ندى .. مي الغيطى تنتهي من تصوير فيلم ماما

انتهت الفنانة مي الغيطي من تصوير فيلمها القصير "ماما" والذي كانت تقوم بتصويره فى مدينة الاسكندرية مع المخرج ناجي إسماعيل.

الفيلم يقوم ببطولته مع مى الغيطى الطفلة دانيال أشرف ومن المقرر ان يعرض الفيلم فى عدد من المهرجانات الدولية.

وتدور احداث الفيلم فى اطار تشوقى نفسى يتناول قصة واقعية حدثت بالمدينة الساحلية حول حياة فتاة وشقيقها الطفل مع جثة أمهما في منزلهما لفترة طويلة جدا دون أن يلحظ أحد وأسباب ذلك.

وكانت للفنانة مى الغيطى تجربة سينمائية سابقة من نوعية الافلام القصيرة وكانت تحمل اسم "ندى".