الفيلم يقوم ببطولته مع مى الغيطى الطفلة دانيال أشرف ومن المقرر ان يعرض الفيلم فى عدد من المهرجانات الدولية.
وتدور احداث الفيلم فى اطار تشوقى نفسى يتناول قصة واقعية حدثت بالمدينة الساحلية حول حياة فتاة وشقيقها الطفل مع جثة أمهما في منزلهما لفترة طويلة جدا دون أن يلحظ أحد وأسباب ذلك.
وكانت للفنانة مى الغيطى تجربة سينمائية سابقة من نوعية الافلام القصيرة وكانت تحمل اسم "ندى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تجربة ندى .. مي الغيطى تنتهي من تصوير فيلم ماما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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