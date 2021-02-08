مجدي الهواري: لهذا السبب نجح كايرو شو

أكد المخرج مجدي الهواري ان ثقة النجوم والجمهور في مسرح كايرو شو هما السببان الرئيسان وراء نجاح المشروع ، لافتا الى ان يحيى الفخراني كان من اهم الفنانين الذين وثقوا فيه لتقديم مسرحية كايرو شو.

وقال مجدي الهواري: "عندما عرضت على الفنان الكبير يحيى الفخراني فكرة مسرح كايرو شو وعندما تحدثنا عن فكرة تقديم مسرحية ملك لير في كايرو شو شعر في البداية انني قلق ولكني وعدته اني سأعيد تقديم مسرحية ملك لير بشكل مختلف ومبهر وشعرت بنظرة ثقة في عينيه".

واضاف: "وجود أطفال ومراهقين وشباب ضمن جمهور مسرحية الملك لير رغم انها مسرحية كلاسيكية وتقدم باللغة العربية الفصحى دلالة على ان الجمهور تغير فكره، وان الشباب وجدوا في الملك لير الصورة والابهار التي شاهدوها في مسلسل " game of thrones".

وتابع مجدي الهواري :" كانت مخاطرة اعادة تقديم مسرحية الملك لير بعد مرور 15 عاما على عرضها بالمسرح القومي وعرضها في كايرو شو كانت مفاجأة لان طبيعية المسرح وشكله مختلف عن المسرحيات الكلاسيكية".