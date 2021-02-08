تعرف على قصة اعتزال شادية عالم الفن

وشاركت شادية في عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية والغنائية، حوالي 112 فيلما و10 مسلسلات إذاعية ولكن بمجرد أن أكملت عامها الـ50.

وقررت شادية عقب اعتزالها هدم فيلتها في الهرم وبناء مسجد عليها، والإكتفاء بشقتها في الدقي، وتبرعت بشقتين لمصطفى محمد في منطقة المهندسين ليحولها إلى مركز طبي.

وقالت في لقاء قديم لها عن سبب اعتزالها الفن: " الحمد لله، رحلتي مع الشك والإيمان انتهت بالطمأنينة، وبحمد ربنا إني نجحت في عملي، وأديت رسالتي، ودي موهبة ربنا خلقها في الإنسان، ومن صغري، بيتنا كانوا غارسين فينا إننا بيت متدين بنصلي ونصوم، الواحد ومن وهو وصغير كان بيصلي ويصوم، لكن كانت بتيجي مراحل في حياتي، أفكر وأقلق، أنا ناجحة في حياتي، كان بيجيلي قلق، وأقلق وأنا نايمة، ومعرفش أنام، ومكنتش عارفة ده من إيه، لحين قربت أوي من ربنا، وبعدت عن كل حاجة

