نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة منير مع عمرو الليثي في سهرة عيد الحب في المقال التالي

ومن المقرر أن يتحدث مذيع الراديو أسامة منير وخبير العلاقات بأنواعها، عن بدايته المهنية وأسرار لا يعرفها أحد عنه.

وسيكشف أيضا الصعاب التي مر بها في حياته وعلاقته بوالدته، ووالده، وعن حياته الزواجية التي استمرت لأكثر من 20 عام.

يذكر أن اسامة منير يقدم برنامج "أنا والنجوم وهواك" وهو أشهر مقدم راديو من المتحدثين عن الحب والعلاقة بين الرجل والمرأة.

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، مذيع الراديو أسامة منير، وذلك مساء يوم الجمعة في احتفالية خاصة بعيد الحب.