حمو بيكا يفاجئ جمهوره بمهرجان "النادي الأهلي فريق جبار"

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أحمد جودة - القاهرة - دعم مؤدي المهرجانات حمو بيكا، النادي الأهلي وذلك قبل مباراته مع البايرن ميونيخ، من خلال طرح مهرجان "الأهلي فريق جبار".

مهرجان "الأهلي فريق جبار" من كلمات علاء كابو، وألحان حمادة بيكا، وتوزيع القفاص.

وكشف حمو بيكا عن الوقت الذي استغرقه في تجهيزه لهذا المهرجان، جيث استغرق 12 ساعة فقط قائلا: "من أجل عيون الأهلي".