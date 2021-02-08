هاندا أرتشيل تثير الجدل بإطلالة جريئة

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة التركية هاندا أرتشيل في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أرتشيل" بإطلالة جريئة آثارت إعجاب جمهورها، حيث ارتدت تيشيرت قصير يظهر بطنها، ووضعت ميك أب صاخب.

يذكر أن الفنانة هاندا أرتشيل دائما ما تشارك جمهورها من جميع أنحاء الحالم، بصورها أثناء ممارستها الجيم، وإطلالتها المثيرة للجدل دائما وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".