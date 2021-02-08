هذا ما حققه فيلم the little things حول العالم

حقق فيلم the little things ايرادات حول العالم بلغت ١٢ مليون و ٤٩٥ الف دولار امريكي بحسب ما جاء في موقع بوكس اوفيس موجو.
وحصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية على مدار اسبوعين ٧ ملايين. ٨٠٠ الف دولار امريكي اما في افريقيا واسيا واوروبا حقق ٤ ملايين و ٦٩٥ الف دولار امريكي.
وتدور أحداث الفيلم حول تعاون ضابطي الشرطة ديريك وباكستر في مهمة لتعقب قاتل متسلسل غامض، ليسقط الثنائي في العديد من الاختبارات والماضي المظلم الذي يطاردهما.
الفيلم من بطولة دينزل واشنطون، رامي مالك، جيرارد ليتو.
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