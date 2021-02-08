محمد رحيم يطرح برومو أغنية يا مستعجل فراقى .. شاهد

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم. وسبق أن أعلن الملحن محمد رحيم عن تعاونه مع الفنان محمد ثروت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وكان آخر أعمال الفنان محمد ثروت مشاركته فى حفل بعنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم"، والذى اجتمع فيه كل من محمد ثروت، أحمد سعد، مصطفى عاطف، محمود هلال، وائل الفشنى، إيهاب يونس، فى بث مباشر "لايف" عبر موقع يوتيوب، حيث اجتمع المنشدون الستة فى ليلة لم تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله. طرح الملحن محمد رحيم البرومو الخاصة بالاغنية الجديدة والتى تحمل اسم "يا مستعجل فراقى" للمطرب محمد ثروت وذلك تمهيدا لطرحها خلال الايام القليلة المقبلة و التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

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