صور.. جنات تبدأ بروفات حفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

نشربت النجمة جنات، عدة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، من بروفاتها في دار الأوبرا المصرية، استعدادًا لحفل عيد الحب، المقرر إقامته يوم ١٢ فبراير بدار الأوبرا المصرية.

وعلقت جنات، على صور بروفات حفلتها عبر انستجرام، قائلة: «بروفات تحضير حفلة عيد الحب مع المايسترو الفنان د.محمد الموجي وفرقته الموسيقية وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي».

وحرصت جنات على تهنئة متابعيها قائلة :"كل عيد حب وانتم طيبين وايامكم كلها تبقي تفاؤل وحب .. في إنتظاركم 12 فبراير بدار الاوبرا".

يشارك جنات في احياء حفل عيد الحب الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية المطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.

ومن المقرر أن تقدم جنات عدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها "اسمع كلامى"، "حبيبي على نياته" ، "بحبك"،"أخدت قرار" ،"حب جامد" ،"جيالك"، " عيشنى أكتر بيك" ،"رايق، مساء الجمال" .. بالإضافة إلى أغاني البومها الأخير "أنا في انتظارك".

جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات هو تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون.