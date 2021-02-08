ساندي تكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن توقعاتها لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ساندي ، عن توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والبايرن ميونخ الألماني التي ستقام اليوم الأثنين ، في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قالت ساندي:" مبارة اليوم صعبة كثيراً، وأتمنى فوز النادي الأهلي على بايرن ميونخ في نصف النهائي، والتوفيق للأهلي".

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بنصف نهائي مونديال الأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، بعد قليل على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس العالم.

وتأهل النادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما أقصى الدحيل القطري، بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

الشناوي - هاني - بانون - أيمن أشرف - علي معلول - السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - كهربا

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.