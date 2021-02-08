ممثلة صينية تشتكي وتحذر من عملية تجميل فاشلة 

وشاركت الممثلة غاو ليو ما حدث لها عبر حسابها في موقع "سينا ويبو" الصيني، وكشفت أن أنسجة طرف أنفها قد تعفن نتيجة خطأ فادح في الجراحة التجميلية التي أجرتها.

وأملت ليو أن تكون عملية التجميل نقطة تحوّل إيجابية في مسيرتها الفنية، وقالت: "ظننتُ أنّ أربع ساعات في غرفة العمليات ستجعلني أجمل، لكن لم يخطر لي أنّها ستكون بداية كابوس!"، وأضافت: "اكتشفت فيما بعد أن مستشفى الجراحة التجميلية غير مؤهل لإجراء جراحة الأنف".

وأخبرت الممثلة أنها بقيت في المستشفى 61 يوما وخسرت مبالغ كبيرة لعدم قدرتها على العمل، كما تم تغريمها لخرقها عقود العمل الموقّعة قبل الحادثة.

والآن على الممثلة الانتظار عاما على الأقل لإجراء عملية ترميمية أخرى لخطورة إصابة أنفها، كما أنّها تتفاوض حالياً مع المستشفى للحصول على تعويض.

ويمكن أن تكون عمليات التجميل خطيرة للغاية، حيث يتم إدخال مواد غريبة إلى الجسم. فبينما يمكن أن تحسن العملية مظهر الشخص، يمكن أن تؤدي العملية الفاشلة إلى ضرر لا يمكن إصلاحه، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.